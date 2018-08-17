مرسيدس G 500 الجديدة كليا تتزود بباقة تعديل برابوس المثيرة

برلين(صدى):

كشفت شركة التعديل الشهير برابوس عن أول باقة تعديل كاملة لسيارات مرسيدس G 500 الجديدة كلياً والتي تمتد لتحديثات في قوة السيارة. وغطاء المحرك بلمسات حمراء سيخبركم على الفور أن هذه السيارة ليست مرسيدس G500 عادية ولكنها تحولت لتصبح برابوس B40 حيث تمت زيادة قوة السيارة من 421 حصان الى 500 حصان عبر محركها V8 سعة 4 لتر وعزم الدوران من 610 الى 710 نيوتن متر.

ونتيجة للقوة الاضافية للسيارة, فالموديل أصبح قادر على التسارع في 5.7 ثانية الي 100 كمساعة ولكن السرعة القصوى ظلت مقتصرة على 210 كمساعة. وبالنسبة للتحديثات الخارجية في السيارة, ففي الأمام تم تحديث شكل الصادم وشبكة التهوية الامامية ولكن الجزء الأبرز يتمثل في فتحة التهوية الضخمة من ألياف الكربون التي هي للأسف غير حقيقية ومغلقة.

كما يظهر شعار الشركة المضيء بجانب وحدات ليد عديدة في السيارة مع شريط اضاءة فوق الزجاج الأمامي ، فيما تستمر التغييرات في في الجزء الخلفي مع جناح كبير من ألياف الكربون وشعارات برابوس. كما يتوفر للسيارة تصميم عجلات مختلف يتراوح من 20 الى 23 بوصة مع نظام عادم جديد .

أما مقصورة السيارة الداخلية, فحصلت على أقل التغييرات التي تشمل فرش سجاد أرضية جديد ودواسات ألومنيوم وعتبات باب مضيئة وخامات داخلية مميزة .