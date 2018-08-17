بعد وصفها بـ ” الخائنة العظمى ” .. قطر تدعم تركيا بـ 15 مليار دولار

طلال الضوي(صدى):

قامت وسائل إعلام تركية بمهاجمة الحكومة القطرية، ووصفتها بالـ ” الخائنة العظمى ” .

إلا أن الصحيفة عادت وحذفت المقال من موقعها الإلكتروني؛ وذلك فور إعلان السفير القطري لدى إسطنبول عن دعم تركيا بمبلغ 15 مليار دولار.

وعن ذلك، قالت إحدى الصحف المقربة من الحكومة التركية في افتتاحيتها ” إن قطر دولة خائنة قامت بالغدر بتركيا؛ حيث التزمت الصمت لفترة طويلة دون التدخل في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها ” .

كما أشارت الصحيفة أن تركيا لم تتخل عن قطر في أزمتها مع جيرانها؛ إلا أن الدوحة لم تقدر تلك الوقفة وتخلت عن أنقرة، حين كانت في أمسّ الحاجة لها.