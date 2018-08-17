عادات تصيبك بشيخوخة القلب

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة، عن ازدياد مخاطر التعرض للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة، بالنسبة للبالغين الذين لا يحصلون على قسط وافِ من النوم، أو ينامون لساعات طويلة.

وأثبتت الدراسة، التي أجريت على عينة من الأشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، أن من ينامون 7 ساعات كل يوم في المتوسط، أقل عرضة لخطر شيخوخة القلب، المتمثل في زيادة عمر القلب 3.7 سنوات عن عمره الطبيعي.

ورأى الباحثون، أن عدم الحصول على قسط وافِ من النوم لفترات طويلة، يؤثر سلبيًا على عدد من أجهزة الجسم، بما فيها جهاز القلب والأوعية الدموية، فيما اتضح وجود علاقات وطيدة بين فترات النوم، والعوامل المسببة لخطر الإصابة بمرض في القلب، مثل: ارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والسكري، والبدانة.