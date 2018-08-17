ذبح ” تاجر ” أمام زوجته وابنته بعد تكبيلهما

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة فيصل بالقاهرة، حيث لاقي تاجر مصري مصرعه ذبحًا أمام أفراد أسرته داخل شقته؛ وذلك بعد أن اقتحمها مجهولون بهدف السرقة.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، عثرت الجهات الأمنية على جثة التاجر، ووجدت زوجته وابنته مكبلين بالحبال، حيث تبين أن ” المجهولون ” سرقوا مبالغ مالية تزيد عن نصف مليون جنيه، إلى جانب مشغولات ذهبية مملوكة للزوجة، والاستيلاء على المشغولات التي ترتديها، هي وابنتها.

يُذكر أن النيابة العامة أحالت جثة التاجر للطب الشرعي، كما تبين طعنه بعدة طعنات في الرقبة، إلى جانب طعنات أخرى في جسده، ومازالت التحقيقات جارية ؛ لكشف ملابسات الواقعة.