بالصور.. ضيوف الرحمن يتوافدون على الحرم لأداء آخر جمعة قبل النسك

نايف السالم(صدى):

توافد الحجاج مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى الحرم المكي لأداء صلاة الجمعة الأخيرة، قبل دخولهم في النسك، حيث شهدت شوارع مكة انسيابية في تدفق أعداد الحجاج للحرم.

جاء ذلك بمشاركة الجهات الأمنية التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات والتوجيهات اللازمة لهم.

جدير بالذكر، أن المديرية العامة للجوازات، كانت قد أعلنت عن اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، والذين وصل عددهم حتى الساعة 12 من ظهر أمس الخميس، إلى 1.684.629 حاجًا.