انتهاء تجهيزات مباراة السوبر.. وطريفي المباراة يصلا لندن

ماجد محمد(صدى):

أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، اكتمال كافة الترتيبات التنظيميو المتعلقة بإقامة مباراة السوبر بين الهلال والاتحاد، غدًا السبت في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح ” السبيعي ” أن فريقا الهلال والاتحاد وصلا إلى مقر إقامتهما في لندن؛ استعدادًا لخوض المباراة على كأس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

كما أشار إلى أن فريق العمل المكلف بتنظيم المباراة ومنذ إقرار اقامتها قام بالترتيب والتنسيق والاجتماعات المتتالية مع جميع شركاء الاتحاد السعودي، ونادي كوينز بارك رينغرز الإنجليزي، الذي ستقام المباراة على ملعبه، لتخرج المباراة بأفضل صورة وضمان توفير كافة سبل الراحة للجماهير الرياضية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الفريق الإعلامي المشرف على مباراة السوبر الدكتور شاكر الذيابي، انتهاء كافة التحضيرات المتعلقة بإصدار تصاريح الإعلاميين الراغبين في حضور المباراة، واستكمال متطلبات التنسيق المتعلق بالعمل التشغيلي الإعلامي، بدءً بالمؤتمرات الصحافية لمدربي الفريقين اليوم الجمعة.

وأضاف أنه على كافة الإعلاميين الذين بادروا بالتقديم على طلب التصاريح المكتب الإعلامي في الملعب يوم المباراة الحصول على تصريح الدخول للملعب.