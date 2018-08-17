” أم ” تكتشف تحرش جارها العجوز بطفلتها بعد وفاته

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعرضت إحدى الفتيات والتي تبلغ من العمر16 عامًا للتحرش من ” عجوز ” كان يسكن بجوارهم منذ أن كانت في السابعة من عمرها، إلا أن والدتها لم تكتشف الأمر إلا بعد وفاة ” العجوز ” .

وعن تفاصيل ذلك، تروي ” الأم ” قصة ابنتها قائلة: ” لم أتخيّل يومًا أن تكون طفلتي ضحية التحرّش الجنسي، إلّا أنّ موت جارنا العجوز كشف ما لم يكن في الحسبان، فمنذ خبر الوفاة تغيّر حال ابنتي ” .

وتابعت: ” أصبحت ابنتي حزينة شاردة، تمضي معظم وقتها في غرفتها ولا تأكل إلّا القليل، وبعد إلحاح شقيقتها أفصحت عن سرٍّ قديم، فقد كان العجوز يتحرّش بها جنسيًا منذ كانت في السابعة من العمر حتى وفاته، وقد كتمت السرّ لسنوات طويلة تحت التهديد والخوف من فضح العار ” .