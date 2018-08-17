بالفيديو.. انطلاق ماكلارين سينا بخيارات من ألياف الكربون بقيمة 500 ألف دولار

واشنطن(صدى):

رغم أن ماكلارين طرحت سيارتها سينا في أمريكا الشمالية وسلمت أول النسخ بالفعل في وقت سابق, ولكن لم تعلن الشركة تفاصيل بخصوص الخيارات التي تتوفر للسيارة وقيمتها لجعلها سيارة أكثر حصرية. وقد ظهرت السيارة بشكل مفاجيء وباضافات خاصة في كونتيكيت الأمريكية وظهرت في فيديو تم رصده من قبل أحد مستخدمي اليوتيوب.

ويتوفر للسيارة حسب مستخدم اليوتيوب خيارات من ألياف الكربون بقيمة 500 ألف دولار والأكثر تميزاً في السيارة الطلاء الأخضر Fux الذي يغطي جسمها المصنع من ألياف الكربون واسم لون السيارة يأتي على اسم صاحبها مايكل فوكس من نيويورك. واللون الأخضر يتواجد في 67 جزء من أجزاء السيارة الخارجية واستغرق العمل عليه وعلى الجسم الخارجي 1000 ساعة.

وكما توجد أجزاء من ألياف الكربون في الخارج تتواجد في داخل السيارة كذلك حيث يتناقض اللون الأخضر مع الفرش الأبيض الجلدي للمقاعد وعلى عجلة القيادة. وتأتي السيارة بمحرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 789 حصان وقدرة على التسارع في 2.7 ثانية.