بالفيديو.. أول ظهور لـ ” BMW X7 ” موديل 2019

برلين(صدى):

تعمل BMW على تقديم سيارة جديدة متعددة الاستخدامات في الفئة الفاخرة وهو أمر يتطلب الكثير من العمل والاختبارات للتأكد من قدرات السيارة, وقد نجح المصورون في التقاط فيديو تجسسي للسيارة BMW X7 الجديدة كلياً وهي تجري اختبارات فيما قامت الشركة نفسها بتقديم فيديو للسيارة خلال الاختبارات والمقرر الكشف عن السيارة في معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر القادم.

وأظهر الفيديو اختبارات للسيارة في الدائرة القطبية وفي مسارات صحراوية وعلى الطرق السريعة وهي محاطة بتمويه كثيف لا يظهر خطوط جسم السيارة وتصميمها والموديل الأولي الذي يتم اختباره صنعته الشركة في الولايات المتحدة في مصنع سبارتنبرج حيث سيتم تصنيع السيارة الجديدة.

وقالت الشركة أن X7 توفر الفخامة والتنوع والرياضية في سيارة واحدة فريدة وأكدت على اختبار السيارة في ظروف مناخية مختلفة وعلى تضاريس متنوعة للتأكد من أدائها. وستأتي السيارة بسبعة مقاعد وقاعدة عجلات بطول 3.01 متر وبطول 5.01 متر وتعتبر أكبر سيارات BMW .