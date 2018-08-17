أسعار الذهب تتجه لأكبر هبوط أسبوعي

وكالات(صدى):

حقق الذهب مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في الجلسة السابقة لكن المعدن الأصفر ظل على مسار أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2017.

وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1175.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1181.30 دولار للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي خسر الذهب 2.9% في ما قد يكون سادس تراجع أسبوعي على التوالي. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ يناير 2017 عند 1159.96 دولار للأوقية يوم الخميس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.64 دولار للأوقية لكنها اتجهت إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل فبراير.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 780 دولارا للأوقية لكنه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2015.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 890.50 دولار للأوقية لكنه ما زال على مسار تسجيل هبوط على أساس أسبوعي.