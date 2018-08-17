” ترامب ” لتركيا: لن ندفع شيئا لإطلاق سراح القس

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة لن تدفع شيئًا لتركيا؛ من أجل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه ” رهينة وطني عظيم ” .

وفي هذا السياق، قال ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لن ندفع شئيًا؛ من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا ” .

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، كان قد توعد بأن تفرض الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعًا عن القس الأميركي أندرو برانسون.

يُذكر أن السلطات التركية كانت قد اعتقلت ” برانسون ” المتحدر من كارولاينا الشمالية في أكتوبر 2016؛ بتهمة التجسس وممارسة أنشطة إرهابية، وهو حاليًا قيد الإقامة الجبرية.