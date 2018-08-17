وفاة الفنانة العراقية سحر طه بعد صراع طويل مع السرطان

أماني الغامدي(صدى):

رحلت الفنانة العراقية محاربة السرطان سحر طه، عن دنيانا اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر يناهز 61 عامًا، بمستشفى مستشفى ” هنري فورد ” بولاية ميشيغان الأمريكية.

ووُلدت سحر طه في مدينة بغداد، وأصيبت بمرض السرطان مرتين في حياتها، الأولى في العام 2003 والثانية 2006، ولكن هذا لم يمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، حيث نجحت في هزيمته، ولكن سرعان ما هاجمها المرض اللعين مرة ثالثة في عام 2011م، وباتت تأخذ علاجها ” الكيميائي ” بالولايات المتحدة، حتى توفيت اليوم.

جدير بالذكر، أن زوج الفنانة المتوفاة سعيد طه، قد أفاد بأنه قد تم البدء في الاجراءات اللازمة لنقل جثمان زوجته إلى العاصمة اللبنانية بيروت.