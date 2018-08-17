” الكهرباء ” توضح متى يزيد ” قسط تيسير ” عن استهلاك الفاتورة

عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء الحالة التي يمكن أن يكون فيها ” قسط تيسير ” أعلى من القيمة الحقيقية لفاتورة الاستهلاك، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج ” تيسير “.

وأوضحت الشركة أنه يتم ذلك في حال كان صاحب الوحدة السكنية خارج المنزل لفترة طويلة، حيث تكون قيمة الفاتورة قليلة ولكن ” قسط تيسير ” أعلى لأنه محسوب على متوسط الاستهلاك الذي يتم حسابه خلال 12 شهرًا سابقين.

كما أشارت إلى أن ” قسط تيسير ” لن يكون مبلغًا إضافيًا على الفاتورة، حيث سيشعر الشخص بفائدته في نهاية العام.

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