4 استخدامات صحية مذهلة للملح.. اكتشفها

أميرة خالد(صدى):

قال محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب ، أن ملح الطعام يعتبر من المكونات الأساسية في كل مطبخ، فهو يدخل في كل أكلة بلا استثناء، وعلى الرغم من تحذيرات الأطباء من أضرار الإفراط في استخدامه، إلا أن له العديد من الفوائد والاستخدامات.

وقدم محمد سلام مجموعة من الاستخدامات الصحية للملح.

الهضم

عند معاناتك من مشكلات في الهضم، يمكنك إضافة قليل من الملح إلى كوب من اللبن، واشربه قد يساعدك على التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي.

تقشير الجسم

يمكنك استخدام الملح لتقشير جسمك، فيمكنك إضافة بضع ملاعق من الملح لزيت الزيتون، وبضع قطرات من عصير الليمون.

وإليك الآن أفضل مقشر للجسم، يخلصك من كل الجلد الميت المتراكم على جسمك.

احتقان الحلق

إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، يمكنك استخدام كوب من الماء المضاف إليه الملح، كغرغرة، كما أن هذا المحلول يمكنه تخليصك من مشكلات الأسنان.

الحروق

عند تعرضك لأي نوع من الحروق، فقط ضعي كمية كبيرة من ملح الطعام على المنطقة المصابة، واضغطي عليها.

ستشعرين في البداية ببعض الألم، لكن سيختفي أي أثر للحرق تماما.

قرحة الفم

يمكن لملح الطعام أيضا شفاء تقرحات الفم، فقط ضع قليلا من الملح على المنطقة المصابة بالقرحة في الفم، قد يؤلم قليلا، لكن ضعه لبضع دقائق، لكنه علاج مضمون.