إغلاق مسار حجاج الداخل غدا.. وتطبيق جديد ” بلا نت ” للتفويج

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث باسم المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، أن وزارة الحج والعمرة تغلق صباح غد السبت، المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل عبر البوابة الرئيسية للوزارة.

وأوضح ” القرشي ” أن التسجيل شهد زيادة بنسبة 20% مقارنة الفترة ذاتها من العام الماضي، لافتًا إلى أنه لم يتبقى إلا مقاعد محدودة ستشغل خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت هذا العام تطبيقًا إلكترونيًا يعمل دون الحاجة لتوافر الإنترنت؛ لمراقبة حجاج الداخل في منشأة الجمرات والقطار في أيام التشريق.

كما أضاف ” القرشي ” أن عملية التفويج ستتم إلكترونيًا من خلال إدخال اسم المسؤول وعدد الحجاج ووقت خروجهم من المخيم وترسل مباشرة لمركز عمليات التفويج في منشأة جسر الجمرات لمتابعة وصولهم وإنهاء عملية الرجم ثم العودة للمخيم مرة أخرى.