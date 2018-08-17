فرق الدوري الإيطالي تحارب لانتزاع اللقب من يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

تستكمل فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم بالتزامن مع إنطلاق النسخة الجديدة للمسابقة غدا السبت، حملتها نحو انتزاع لقب المسابقة من ” يوفنتوس ” ، الذي فرض هيمنته على البطولة في المواسم السبعة الأخيرة.

ولأجل تحقيق ذلك، قامت أندية المسابقة بالاستعانة بلاعبين ومدربين وطرق لعب جديدة؛ من أجل حرمان الفريق الملقب بـ ” السيدة العجوز ” من الحصول على البطولة للمرة الثامنة على التوالي.

أما فيما يتعلق بـ ” يوفنتوس ” ، فقد أصبح أقوى مما مضى؛ وذلك بعدما تعاقد مع البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، مقابل 100 مليون يورو ” 114 مليون دولار” ؛ ليحل بدلاً من المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي رحل إلى ميلان.

أما بالنسبة صفوف الفريق، فلقد تعززت صفوف فريق المدرب ماسيمليانو أليغري، الذي بدأ موسمه الخامس مع الفريق، بلاعبي خط الوسط إيمري كان، الذي انتقل لـ ” يوفنتوس ” في صفقة انتقال حر؛ وذلك بعد انتهاء تعاقده مع ” ليفربول ” الانجليزي، وجواو كانسيل، القادم من إنتر مقابل 40 مليون يورو.