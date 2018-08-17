8 آلاف وسيط عقاري معتمد مسجل في ” إيجار “

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، عن إحصائية الوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة ” إيجار ” ، والذي بلغ 8 آلاف وسيط عقاري معتمد.

وأوضح ” السويلم ” أن جميع الوسطاء العقاريين المسجلين في ” إيجار ” مواطنون، حيث لا يسمح النظام لغير المواطنين بالتسجيل وممارسة مهنة الوساطة العقارية، لافتًا إلى أنه لا توجد إحصائية لعدد مكاتب العقارات أو الوسطاء العقاريين في المملكة.

وأضاف أن هناك وسطاء مختصين في نشاط البيع فقط لكنهم غير مسجلين في شبكة إيجار، مشيرًا إلى أن فرق الإئراف والرقابة تقوم بجولات ميدانية للتأكد من تطبيق أحكام اللائحة التي لا تسمح لغير المواطنين بالتسجيل في إيجار، داعيًا المواطنين والمقيمين بإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة.