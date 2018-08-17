الهلال والاتحاد في منافسة شرسة.. ومليونا ريال للفوز بالسوبر

نواف السالم(صدى):

يفتتح الهلال والاتحاد مباريات الموسم الكروي الجديد بالمملكة في مباراة السوبر التي تجمعهما، غدًا السبت، ضمن المنافسة على كأس الهيئة العامة للرياضة بملعب لوفتوس رود في لندن.

ويشارك الهلال في المباراة بصفته بطل دوري المحترفين، فيما يخوض اتحاد جدة المباراة بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى كل فريق للتويج بلقب البطولة من خلال هذه المباراة الشرسة.

ومن جانبه وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم مكافأة مالية قدرها مليوني ريال للفائر بلقب البطولة، كما رصدت إدارة الاتحاد مكافآت مضاعفة للاعبين لحثهم على الفوز باللقب، حيث خصصت لهم مليوني ريال للفوز بالسوبر.

وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، وتكفل رئيس النادي نواف المقيرن بكافة مصاريف سفر رابطة مشجعي الاتحاد لمؤازرة الفريق.

وعن المنافس القوي، جهز الهلال لاعبيه لأجواء المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد بشكل جيد، حيث بدأ الفريق موسمه الكروي الرسمي 12 أغسطس الماضي، بعدما تغلب على الشباب العماني (1-0) في ذهاب دور 32 بالبطولة العربية للأندية.

ولكن يواجه المدير الفني للهلال جورجي جيسوس غيابات كثيرة بالفريق، حيث يغيب عن الفريق كل من ” عبد الله عطيف، عبد الملك الخيبري، وسلمان الفرج للإصابة ” ، والذي يسعى جيسوس إلى تعافيه سريعا لقيادة الفريق خلال السوبر.