للحجاج مرضى القلب .. 6 نصائح صحية وغذائية تحمي قلبك

أماني الغامدي(صدى):

أيام قليلة ويقف الملايين من الحجاج، في مشهد سنوي عظيم، لأداء مناسك فريضة الحج، إلا أن هناك فئات من المرضى لا بد أن يلتزموا ببعض التعليمات، حفاظا على صحتهم، حتى يمكنهم إتمام مناسك الحج بسلام .

وتقدم الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية ، أهم النصائح التي يجب أن يتبعها الحجاج من مرضى القلب، حتى لا يتعرضون لأي مخاطر أو أزمات قلبية، تمنعهم من أداء فريضة الحج .

تجنب الأماكن شديدة الزحام، قدر المستطاع، لعدم التعرض للاختناق، مما قد يهدد بالتعرض لأزمة قلبية .

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لفترات طويلة، لعدم التعرض لارتفاع ضغط الدم أو الجفاف .

احذر تناول أي أطعمة دسمة، لأنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، الأمر الذي يؤدي إلى ضيق أو انسداد شرايين القلب .

الحرص على تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والمياه، لأنها تقلل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنها تحمي من التعرض للجفاف .

الإقلال من ملح الطعام، أو حتى الاستغناء عنه تماما، مع ضرورة تجنب الأطعمة المعلبة لارتفاع نسبة الصوديوم بها، لتجنب ارتفاع ضغط الدم، مما يهدد مرضى القلب بالتعرض للجلطات .

شرب الكثير من المياه والسوائل الطبيعية، لتجنب الإصابة بالجفاف، الذي يهدد مرضى القلب بالعديد من المشكلات الصحية، والأزمات القلبية .