” الحج والعمرة ” تخصص رقم مجاني لخدمة ضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن تخصيص رقم مجاني وهو: ” 8003404444 ” ، لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة، حيث تستقبل الوزارة الاتصالات من حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الرقم تم تخصيصه لتلقي استفساراتهم وشكواهم وملاحظاتهم، وذلك في خطوة تطويرية تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق وقياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأجهزة والقطاعات التي تشرف عليها.

فيما يساعد هذا الرقم الموحد في حل وإرشاد ضيوف الرحمن للأنظمة والإجراءات الواجب إتباعها، وذلك إلى جانب موقع الوزارة الإلكتروني، والموضح في الرابط التالي: هنا