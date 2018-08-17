بالفيديو.. ” المانجو ” تقوي النظر والقلب وتحمي الكلى من الحصوات

أماني الغامدي(صدى):

المانجو من الفاكهة الموسمية التي لا جدال عليها حيث يعشقها الكبار والصغار لمذاقها اللذيذ، وهناك من بتناولها دون وعي خاصة الفتيات.

وعرضت الدكتورة نورا حسب الله خبيرة التغذية، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” ست الحسن ” ، فوائد المانجو، حيث تحتوي على فيتامين أ وفيتامين سى ومغنيسيوم وبوتاسيوم، ما يجعلها مهمة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والنظر .

وتابعت نورا ، كما تقوي المناعة وتمنع تكون الحصوات، لكن يجب تناولها بحذر أثناء فترة الريجيم لاحتوائها على كميات عالية من السكر.