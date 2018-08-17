” تجادلني كثيرًا ” .. أم تبرر قتل ابنتها بالفأس
في واقعة مأساوية، تجردت أم روسية من مشاعر الأمومة، وقتلت ابنتها ذات الـ 18 عاماً خلال نومها، بضربها على رأسها بالفأس ما أدى لقطع شريان رقبتها.
وتقول الأم إن ابنتها كثيرة الجدل معها وتستفزها في النقاش، لذا هاجمتها وضربتها عدة مرات بفأس ثم فرت من مكان الحادثة.
وعثرت الشرطة على الأم الجانية بعد 24 ساعة من الواقعة، واعترفت بجريمتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52149 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ليس بعد الكفر ذنب ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52149 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ليس بعد الكفر ذنب ,,