حصان يُقاضي مالكته لسوء معاملته

واشنطن(صدى):

تواجه سيدة أمريكية ،دعوى قضائية تتعلق بحصانها السابق، بتهمة إهمال الحصان ذو الـ 8 سنوات، وسوء معاملته، فيما جرى مطالبتها بتعويض قدره 100 ألف دولار.

وكان طبيب بيطري قد أكتشف خلال فحص روتيني أن الحصان، مصاب بهزال شديد ويقل عن وزنه الطبيعي بحوالي 136 كيلو جرامًا بسبب قلة الطعام والماء، كما أن على جسده إصابات بليغة.

وتبين أن مالكته كانت تتركه في العراء طيلة فصل الشتاء تحت المطر وفي البرد القارس، وتحرمه من التغذية الكافية.