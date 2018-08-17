تقرير أممي يرجح مصرع صانع قنابل تنظيم القاعدة في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أفادت الأمم المتحدة في تقرير لها ،أنه من المرجح أن يكون الإرهابي العسيري الملقب بـ ” أبو صالح ” والمعروف بأنه صانع قنابل تنظيم القاعدة، قد يكون قتل بإحدى الغارات في اليمن خلال النصف الثاني من عام 2017 م.

وأوضح التقرير الأممي أنه : ” منذ منتصف عام 2017، عانى التنظيم من خسائر كبيرة في صفوف قيادييه الميدانيين بسبب عمليات مكافحة الإرهاب الدولية الواسعة في اليمن، والتي تشنها الإمارات العربية المتحدة في حربها ضد تنظيم القاعدة الإرهابي ” .

وبالنظر إلى دور العسيري الكبير داخل التنظيم الإرهابي، فإن مقتله سيشكل ضربة قوية لـ ” القاعدة ” .