مصرع وإصابة 8 أشخاص في مشاجرة بسبب كرة القدم

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة المنيا جنوبي مصر، مشاجرة قبلية عنيفة، بسبب اصطدام كرة القدم بزجاج نافذة أحد الأهالي.

وتحولت المشاجرة إلى معركة محتدمة، بسبب ممارسة الصغار للعبة كرة القدم داخل الحيز السكني بالقرية، ما أدى إلى اصطدام الكرة بزجاج نافذة أحد الأهالي.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص، ومقتل سيدة عجوز وشاب في منتصف العقد الثالث من عمره كان على وشك الاستعداد للزفاف على عروسة يوم 21 أغسطس الجاري ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ليصير فراشه الأبدي وتغتال فرحته هو وعروسه بسبب التعصب.