خلاف في الرأي بين مسؤولين بارزين يصل إلى القضاء

حمود العنزي (صدى):

احتد نقاش بين كل من الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش، وماجد الفيفي المشرف في وزارة التعليم ،في مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ليصل الأمر إلى القضاء.

وبدأ الخلاف بين الطرفين عندما علق ماجد الفيفي على تغريدة للأربش حول معاملة الرجال للنساء.

وكانت الأربش، قد كتبت في تغريدتها : ” للرجل عندما تسرع لفتح الباب لزميلة، عندما تدفع أكثر من مبلغ السلعة شفقة بالبائعة، عندما تساعد عابرة في معرفة وجهة معينة وأنت على عجالة. عندما توزع الابتسامات لهذه وتلك. لن تكون نبيلًا وأنت تفعل كل الأفعال الخلوقة وغيرها للنساء. ستكون كذلك فقط حين تفعلها لتلك المرأة التي في بيتك ” .

ثم علق الفيفي قائلا : ” السلوك الإنساني المتموضع في اللطف والأناة وانتقاء المفردة والبشاشة والإحسان إلى الآخر ليس حكرًا على أحد، ولا يُصطنعُ لناس ويُصرف عنه ناس، هكذا المرء يكون إنسانًا في كل أحواله ومواقفه وانفعالاته، ولكن ماذا عساي أن أقول لنفوس أجهدتها الغيرة، وحدّ من حركة فهمها عقال الأنانية ” .

وبعد تصاعد النقاش، أشارت الأربش إلى أنها أثارت خلافها مع الفيفي خارج ” تويتر ” وأبلغت مسؤولين لم تسمهم، بجانب تكليف المحامي بمقاضاة الفيفي بعد تصوير تغريداته لتوثيق ما دار بين الطرفين.