صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد بعمر الـ 14عاما

عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة تاريخية، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وبرفقته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهو بعمر 14 عاما.

وظهر الملك في الصورة التي نشرتها ” دارة الملك عبدالعزيز ” على يساره ولي العهد وهما جالسين بملابس الإحرام أثناء أدائهما لمناسك الحج عام 1419هـ/ 1999م.