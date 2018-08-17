  • الجمعة 17

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد بعمر الـ 14عاما

صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد بعمر الـ 14عاما

صورة تاريخية لخادم الحرمين وولي العهد بعمر الـ 14عاما
عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة تاريخية، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وبرفقته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهو بعمر 14 عاما.

وظهر الملك في الصورة التي نشرتها ” دارة الملك عبدالعزيز ” على يساره ولي العهد وهما جالسين بملابس الإحرام أثناء أدائهما لمناسك الحج عام 1419هـ/ 1999م.


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالبيه ياوالدنا وملكنا سلمان ويالبيه ياسيدي ولي العهد الامين صاحب السموالملكي الاميرمحمد بن سلمان ربي يحفظكم ويديمكم عز وذخرلنا يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *