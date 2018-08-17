دراسة: الأغنياء أصل كل الشرور وأكثر ميلاً لتجاهل الفقراء

واشنطن(صدى):

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن الأغنياء هم أكثر طبقة تتصف بالكذب والخيانة لشركائهم، وهم أكثير ميلاً لتجاهل احتياجات الفقراء.

وأكد عالم النفس الشهير الدكتور، داشار كيلتنر، أن الانتماء إلى طبقة اجتماعية أعلى، يرتبط بزيادة السلوك غير الأخلاقي، كما أن التأثير السلبي للثروة والسلطة، هو في الواقع أحد أكثر قوانين السلوك البشري موثوقية.

وأجرى كيلتنر 7 تجارب علمية توصل من خلالها إلى أن الأفراد من الطبقة العليا، كانوا أكثر عرضة لتجاوز القانون أثناء القيادة، أو الميل لاتخاذ القرارات غير الأخلاقية، أو سرقة فرص الآخرين، أو حتى الكذب في المفاوضات والغش للفوز.

كما وجدت تجربة أخرى أن الأثرياء أكثر عرضة لأخذ الحلوى من الأطفال.