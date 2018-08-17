بالصورة.. سلطات ” الحمدين ” تلزم القطريين المسافرين للخارج بتوقيع تعهد بعدم الحج

طلال الضوي(صدى):

استمرارا لسقطات الحمدين، التي تنكشف يوما بعد الآخر، نشر عدد من النشطاء والمدونون القطريون وثيقة قطرية رسمية مُسربة، تكشف عن إلزام الدوحة لمواطنيها المسافرين بالتوقيع على تعهد رسمي بعدم أداء فريضة الحج أو العمرة.

وبحسب الوثيقة التي تم تداولها ،ينص التعهد ، على أن مدة التعهد تبدأ من مطلع الشهري الجاري وحتى 25 منه، لا يسمح خلالها للموقّع بالسفر إلى السعودية عبر مطارات الكويت وسلطنة عمان.

ورغم التعنت القطري، وحجب سلطات تنظيم الحمدين لمواقع تسجيل الحجاج ، وصل الحجاج قطريون إلى المملكة لأداء فريضة الحج، إذ سمحت الرياض للمواطنين القطريين بالوصول إلى مطاريها في جدة والمدينة المنورة، ومن ثم التسجيل من هناك،

ويأتي ذلك تأكيدا على موقف المملكة الذي لا يقبل تسييس موسم الحج ، حيث تم توفير بدائل للحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة ، في الوقت الذي تعرقلهم سلطات بلدهم.