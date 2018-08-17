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حملة لتنظيم كأس العالم 2022 في بريطانيا بتمويل معارض قطري

حملة لتنظيم كأس العالم 2022 في بريطانيا بتمويل معارض قطري
طلال الغامدي(صدى):

أعلن المعارض القطري خالد الهيل ، تمويله لحملة تسويقية ضخمة بلغت عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لاستضافة إنجلترا بطولة كأس العالم 2022 المقبلة بدلًا من قطر.

وذكرت تقارير صحفية أن الهيل أعد الفكرة وساهم في تمويل هذه الحملة الضخمة التي تعارض استضافة قطر لأكبر حدث كروي عالمي.

وتضمنت الحملة إقامة مؤتمرين صحفيين بحضور بعض السياسيين البارزين، وإجراء بعض الدراسات البحثية وحملات إعلانية في إنجلترا، باعتبارها خيارًا قابلًا للتنفيذ لاستضافة كأس العالم 2022.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 39 دقيقة

الله يسمع منككم يارب

[ عدد التعليقات: 18905 ] نشر منذ 33 دقيقة

اوكي

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