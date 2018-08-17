بالفيديو.. صبي ينجح في إنقاذ طفلين ووالدهما من الغرق بجازان
وثق مقطع فيديو متداول موقفًا بطوليًا، لصبي لم يتجاوز عامه الـ 16 ، حيث تمكن من إنقاذ طفلين ووالدهما من الغرق بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان.
وكان الصبي قد سمع صرخات الطفلين واستغاثة والدهما وسط مياه السيول التي غمرتهم، بعد أن قطعت الطريق الوحيد المؤدِّي إلى منزلهم.
وسرعان ما غامر الصبي بالسباحة وسط السيل ونجح في إنقاذ أحد الطفلين الذي كان قد قفز من السيارة باتجاه الوادي خوفًا، وجرفه السيل، وتمكن من إنقاذه وحمله إلى ضفة الوادي، ثم عاد مجددًا لإنقاذ الطفل الآخر ووالدهما.
ضب يحب البراد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
ماني شايف شي ماشفت الى ولد شايل ولد مبلول حركات الجوازنة العبو غيرها
عبود[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 10 دقائق
ضب عليك من الله ما تستحق ويكفي اسمك ضب الجوازنة اللي تقول انا وانت في حمايتهم بعد الله ونعرفك اشكالك ونعرفهم وقت الشدايد .
شيخين1[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 10 دقائق
بلاك اعمى ياضب والجيازنة عمانك وتاج على راسك ياارخمة