بالفيديو.. صبي ينجح في إنقاذ طفلين ووالدهما من الغرق بجازان

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول موقفًا بطوليًا، لصبي لم يتجاوز عامه الـ 16 ، حيث تمكن من إنقاذ طفلين ووالدهما من الغرق بمحافظة العيدابي بمنطقة جازان.

وكان الصبي قد سمع صرخات الطفلين واستغاثة والدهما وسط مياه السيول التي غمرتهم، بعد أن قطعت الطريق الوحيد المؤدِّي إلى منزلهم.

وسرعان ما غامر الصبي بالسباحة وسط السيل ونجح في إنقاذ أحد الطفلين الذي كان قد قفز من السيارة باتجاه الوادي خوفًا، وجرفه السيل، وتمكن من إنقاذه وحمله إلى ضفة الوادي، ثم عاد مجددًا لإنقاذ الطفل الآخر ووالدهما.