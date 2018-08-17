ضبط 3 ليبيين حاولوا تهريب ملايين الدولارات إلى تركيا لإنقاذ اقتصادها

طرابلس(صدى):

أطاحت الأجهزة الأمنية في مطار ” بنينا ” ببنغازي، مساء أمس الخميس، بـ 3 مسافرين حاولوا تهريب 5 ملايين دولار إلى تركيا.

وأصدر مكتب مديرية أمن المطار بيانًا، قال فيه: ” إن الجهات الأمنية رصدت هؤلاء الأشخاص منذ أيام وهم يحاولون تجهيز المبلغ، كما رصدت اتصالاتهم مع جهات خارج مدينة بنغازي، وهي التي قامت بتزويدهم بهذا المبلغ ” .

وبالتحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان، وأنهم مكلفون بتهريب هذا المبلغ إلى تركيا في إطار محاولة إنقاذ اقتصادها وعملتها المتدهورة أمام الدولار.