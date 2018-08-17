بالفيديو.. الزرعوني: قطر تخرج كل أدواتها لدعم الدمار بالمنطقة

أبو ظبي(صدى):

قال الكاتب الإماراتي الأستاذ مصطفى الزرعوني، إن قطر رغم أنها من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تخرج كل أدواتها لدعم من يريد للمنطقة الدمار.

ولفت ” الزرعوني ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، إلى أن الرباعي العربي وقف بقوة لدعم البحرين واقتصادها وهو الطبيعي، مشيرًا إلى أن الغير طبيعي هو الموقف القطري.

وأضاف أنه من الغريب أن تقوم قطر بحملات إعلامية ضخمة لدعم دول تدعم الإرهاب، بينما تتجاهل الاشقاء.