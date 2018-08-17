بالفيديو.. قطار الرياض يواصل اختبارات المسار البرتقالي
نشرت الهيئة العليا لتطوير الرياض، اليوم الخميس، مقطع فيديو لمواصلة اختبار عربات ” قطار الرياض ” على المسار الثالث.
وثق ” المقطع ” ، سير عربات المسار البرتقالي وسط متابعة المهندسين المختصين للتأكد من مدى جاهزيتها وسط تقدم كبير في نسبة الإنجاز.
الجدير بالذكر أن مشروع مترو الرياض، يتكون من 6 خطوط تربط جميع أنحاء مدينة الرياض، تتمثل في الخط الأزرق والبرتقالي والأصفر والأحمر والأخضر.
ويتضمن الخط الإرجواني، 85 محطة، ويشمل المسار البرتقالي طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.2 كم.
اترك تعليقاً