بالفيديو.. قطار الرياض يواصل اختبارات المسار البرتقالي

حمود العنزي (صدى):

نشرت الهيئة العليا لتطوير الرياض، اليوم الخميس، مقطع فيديو لمواصلة اختبار عربات ” قطار الرياض ” على المسار الثالث.

وثق ” المقطع ” ، سير عربات المسار البرتقالي وسط متابعة المهندسين المختصين للتأكد من مدى جاهزيتها وسط تقدم كبير في نسبة الإنجاز.

الجدير بالذكر أن مشروع مترو الرياض، يتكون من 6 خطوط تربط جميع أنحاء مدينة الرياض، تتمثل في الخط الأزرق والبرتقالي والأصفر والأحمر والأخضر.

ويتضمن الخط الإرجواني، 85 محطة، ويشمل المسار البرتقالي طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.2 كم.