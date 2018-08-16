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السالم يتوقف عن السوشيال ميديا حزنا على الإعلامي فهد الفهيد

السالم يتوقف عن السوشيال ميديا حزنا على الإعلامي فهد الفهيد
محمد السعران(صدى):

اعلن الإعلامي المعروف سليمان السالم ايقاف جميع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها سناب و تويتر و ذلك حزنا على وفاة زميله المقرب و رفيق دربه باستوديوهات التلفزيون و العمل الإعلامي الراحل الإعلامي فهد الفهيد رحمه الله الذي توفي اثر حادث مروري في بريطانيا .

وقد عمَّ الوسط الإعلامي الحزن على رحيل زميلهم الخلوق و صاحب الابتسامة الدائمة فهد الفهيد ، و قد ذكر السالم مناقب زميله فهد التي تمثلت في جمال خلقه و تعاملاته الجيدة مع الزملاء و في دوراته التي يقيمها لافراد المجتمع ، و قد أشار السالم الى عمل عظيم يقوم بها الفهيد في موسم الحج سنويا طوال عملهم في تغطيات مناسك الحج المعتادة في منطقة المشاعر و داخل الحرم ، اذا انه يستثمر فترة تواجده في مكة اثناء عمله ليكون بلباس الإحرام ليؤدي فريضة الحج .

داعيا السالم لرفيقه فهد بالرحمة و المغفرة مبديا استعداده لتقديم مبادرات وقفيه للراحل سيعلنها في القريب القادم .


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