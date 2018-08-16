قائد قوات أمن الحج يتفقد استعدادات قوة أمن الحج للمجاهدين

سعيد العجل(صدى):

تفقد معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم قوة أمن الحج للمجاهدين المشاركة في مهام حج ١٤٣٩هـ .

وعقب الجولة التفقدية عقد معالي الفريق أول خالد بن قرار اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي ، وقائد قوة أمن الحج للمجاهدين ماجد بن عبدالهادي بن ختلة ، بحضور عدد من قادة قوات أمن الحج ، وقادة مهام قوة أمن الحج للمجاهدين ، حيث نقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزير مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية لمنسوبي إدارة المجاهدين .

وعبر عن فخره واعتزازه بما تقوم به إدارة المجاهدين من مهام خلال مشاركاتها المتعددة في مواسم الحج، واصفاً أداور المجاهدين بالمهمة والحيوية لما لها من أهمية بالغة في تحقيق الأهداف العامة لخطط أمن الحج.

واستمع معاليه من قادة مهام قوة أمن الحج للمجاهدين إلى شرح مفصل عن استعداداتهم وجاهزيتهم لتنفيذ الخطط الميدانية والمهام التي تقدمها إدارة المجاهدين طوال موسم الحج .

وفي نهاية الاجتماع وجه قائد قوات أمن الحج بأهمية متابعة تنفيذ الخطط والتدخل كلما اقتضى الوضع بالتدابير اللازمة لمعالجة أي قصور أو ملاحظات ، وتسخير جميع الإمكانيات لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .