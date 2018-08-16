تنسيق مشترك بين وزارة الحج والعمرة والأمن العام والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج

سعيد العجل(صدى):

تم بمقر الأمن العام بمنى عقد اجتماعين يومي الأربعاء والخميس ٤-٥ /١٤٣٩/١٢هـ برئاسة معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي وحضور سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أمين الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح.

وتم خلال الاجتماع مراجعة وتقييم المراحل التي تم إنجازها من عمليات نقل الحجاج، والوقوف على جاهزية واستعداد الجهات المعنية كافة لتنفيذ الخطط المعتمدة لعمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة، والعاصمة المقدسة وبما يضمن انسجامها مع تنظيم تفويج الحجاج لرمي الجمرات، وإدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود بين مشعر منى والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، وقد أكد المجتمعون في نهاية اجتماعاتهم على مباشرة فرق التنسيق المشترك بين الجهات المختصة لمهامها للوقوف على ترتيبات عمليات النقل في رحلة المشاعر المقدسة، للتروية والتصعيد والنفرة والعودة إلى منى، ومتابعة جاهزية تنفيذها، والتدخل بالإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور أو ملاحظات.

شارك في الاجتماع سعادة نائب قائد قوات أمن الحج، وسعادة أمين الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ، وعدد من قيادات قوات أمن الحج والمسؤولين بوزارة الحج والعمرة.