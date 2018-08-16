الفريق التطوعي بإدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة يواصل مبادراته التطوعية

محمد السعران(صدى):

تواصل إدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تقديم المبادرات التطوعية لحجاج بيت الله الحرام، حيث قدّمت رئيسة قسم الشريعة الإسلامية الأستاذة خضرة الشنقيطي محاضرة توعوية عن شعيرة الحج في الدين الإسلامي وآداب الحج تفاعلت معها الحاجيات في تجاوب مؤثر.

وبدورها ألقت مديرة الإشراف التربوي لمياء عبدالعزيز بشاوري كلمة ضافية أبانت فيها لضيفات بيت الله مكانة مدينة مكة المكرمة المقدسة في الدين الإسلامي ودور أهل مكة التاريخي في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مشيرة إلى أبرز الخدمات التطوعية والجهود التي تبذلها الإداراة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وسباقها نحو تقديم أفضل الخدمات التطوعية لكافة حجاج بيت الله الحرام، شاكرة فريق التطوع بإدارة الإشراف وخاصة الأستاذة سوزان لجهودها وتفانيها في التنسيق وإعداد العرض لبرنامج اليوم والأستاذة سميرة في التخطيط والتنفيذ والدعم والأستاذة ربا و الأستاذة زينات لتعاونهما في توفير هدايا الحجاج من المصاحف وتوفير المزيد منها وللأستاذة خديجة على مبادرتها بالحضور معهن اليوم في المحاضرة، فريق مبدع يقود منظومة من العطاء.