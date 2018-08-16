أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد المالكي

جازان(صدى):

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وجموع المصلين ، بعد صلاة العشاء اليوم , بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير بني مالك ، صلاة الميت على الشهيد العريف سليمان بن حسين المالكي , أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وعقب الصلاة ، نقل أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد , سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه سموه بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم , عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدّى الصلاة مع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، وكيل محافظ الداير سالم بن عبدالله بن قزيز وعدد من مشايخ وأهالي المحافظة.