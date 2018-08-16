خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس المالي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزيها وتنميتها في المجالات كافة .