بالفيديو.. استخدام طائرات ” درون ” للكشف عن تهريب الحجاج

نايف السالم(صدى):

أكد الرائد ” جمعان الزهراني ” بالدوريات الأمنية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، على استخدام طائرات ” الدرون ” في رصد وضبط الحجاج المخالفين ومن ينقلونهم، خاصة في المناطق الوعرة وداخل الأودية.

وأضاف ” الزهراني ” ، أنه يحمل جهاز تحكم في طائرة بدون طيار وأن الاستخدام الأساسي للدرونز يكون في الأماكن التي لا تتمكن الدوريات الأمنية من الدخول إليها لوعورتها، وهناك سيارة معدَّة لتشغيل الطائرة ومتابعة عمل الأكمنة لضبط المخالفين.

ولفت ” الزهراني ” ، إلى أن الفائدة التي تحققت من استخدامها بحملة ” لا حج بلا تصريح ” ، واستُخدمت في عمرة رمضان وكذلك في الحج لمراقبة المواقع.

وأوضح ” الزهراني ” ، أن مدى طائرات ” الدرون ” يترواح من 100 إلى 500 متر، وفي حال رصدت أي مخالفة يتم إبلاغ مركز العمليات، الذي يبلغ الدورية للقبض على المخالف المهرب أو من يحج بدون تصريح.