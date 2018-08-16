بالصور.. النصر يواصل تدريباته وينتصر ودياً على فريق نجد

ماجد محمد(صدى):

واصل نادي النصر تدريباته اليومية، حيث لعب ضد فريق نجد على ملعب الرمز، وفاز بـ5أهداف دون مقابل.

وقسم المدرب كارينيو، اللاعبين لمجموعتين، حيث ادت المجموعة الأولى تدريبات لياقية مكثفةواختتم التدريب بمناورة كروية على جزء من الملعب، ولعبت المجموعة الثانية مبارة ودية امام فريق نجد انتهت بفوز النصر بـ5أهداف دون مقابل.