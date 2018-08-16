بالفيديو.. مواطن يفصح سبب تأخيره العفو عن قاتل ابنه لموعد القصاص

علي القحطاني (صدى):

أفصح المواطن ” محمد بن دواس البلادي ” ، اليوم الخميس، عن سبب تأخيره العفو عن قاتل ابنه إلى يوم تنفيذ الحكم وقبل موعد القصاص بلحظات في محافظة رابع.

وقال ” البلادي “، إن العفو في ساحة القصاص يضمن له تثبيت حقه أمام القبائل، حيث إنه قد يوجد من يشكك في أن القاضي أصدر حكمًا بالقصاص في حال جرى العفو قبل وصول الجاني لساحة القصاص.

وأضاف ” البلادي ” ، أنه أضمر في نفسه العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، ولم يرغب في أن يقال إن عفوه عنه كان بسبب تلقيه أموالا.