فيصل العبدالكريم : قطاع العطور أرباحه كبيرة ولكن يسيطر عليه الأجانب

حمود العنزي (صدى):

قال فيصل العبد الكريم، مهتم بقضايا المستهلك، أن قطاع العطور في المملكة من القطاعات المربحة، ولكن خيره يذهب للأجانب.

وأضاف الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شركات تسيطر وتحتكر السوق يملكها أجانب بالتستر وبإداريين أجانب يادوب يفكون الخط رواتبهم مئات الآلاف يتلاعبون بالسوق ويرفعون الأسعار بأضعاف .. هذا عدا عن أمور أخرى يندى لها الجبين.