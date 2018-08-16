فيصل العبدالكريم : قطاع العطور أرباحه كبيرة ولكن يسيطر عليه الأجانب
قال فيصل العبد الكريم، مهتم بقضايا المستهلك، أن قطاع العطور في المملكة من القطاعات المربحة، ولكن خيره يذهب للأجانب.
وأضاف الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شركات تسيطر وتحتكر السوق يملكها أجانب بالتستر وبإداريين أجانب يادوب يفكون الخط رواتبهم مئات الآلاف يتلاعبون بالسوق ويرفعون الأسعار بأضعاف .. هذا عدا عن أمور أخرى يندى لها الجبين.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1977 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وش الجديد ما الكل عارف
بس ما نقول غير ننتظر شهر محرم ونشوف سعودة جميع قطعات التجزئة كما تقول وزارة العمل
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1519 ] نشر منذ 34 دقيقة
!! قطاع العطورات !! بس
سلامات :-هو باقي نشاط تجاري ومهني ماسيطروا عليه وإحتكروه..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30745 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب الذهب اهم قطاع بعد البترول والفلوس
وجاي تقول عطور و بخور