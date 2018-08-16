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  3. فيصل العبدالكريم : قطاع العطور أرباحه كبيرة ولكن يسيطر عليه الأجانب

فيصل العبدالكريم : قطاع العطور أرباحه كبيرة ولكن يسيطر عليه الأجانب

فيصل العبدالكريم : قطاع العطور أرباحه كبيرة ولكن يسيطر عليه الأجانب
حمود العنزي (صدى):

قال فيصل العبد الكريم، مهتم بقضايا المستهلك، أن قطاع العطور في المملكة من القطاعات المربحة، ولكن خيره يذهب للأجانب.

وأضاف الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : شركات تسيطر وتحتكر السوق يملكها أجانب بالتستر وبإداريين أجانب يادوب يفكون الخط رواتبهم مئات الآلاف يتلاعبون بالسوق ويرفعون الأسعار بأضعاف .. هذا عدا عن أمور أخرى يندى لها الجبين.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1977 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب وش الجديد ما الكل عارف
بس ما نقول غير ننتظر شهر محرم ونشوف سعودة جميع قطعات التجزئة كما تقول وزارة العمل

[ عدد التعليقات: 1519 ] نشر منذ 34 دقيقة

!! قطاع العطورات !! بس

سلامات :-هو باقي نشاط تجاري ومهني ماسيطروا عليه وإحتكروه..

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