بالفيديو.. سليمان الماجد يوجه رسالة للنساء مستخدمات ” سناب شات “

علي القحطاني (صدى):

وجَّه الشيخ سليمان الماجد، رسالة إلى النساء اللائي يستخدمن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ” سناب شات ” .

وقال ” الماجد ” ، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن هذه المواقع بقدر ما جاءت بخير فهي جاءت بشر كذلك، مضيفًا أن يعلمون الأضرار الموجودة فيه هذه المواقع.

وأشار إلى أنه خطر عظيم، ويجب تحصين أنفسنا وبيوتنا وأولادنا منها، مضيفًا : ” لا بد من المتابعة الرشيدة ليخفف الإنسان من الأثار الخطيرة غير الأخلاقية لهذه المواقع ” .

وأضاف أن من أضرار هذه المواقع، هو هتك الأعراض، وهتك الخصوصيات خارج البيوت وتصوير الأشخاص في أوضاع سيئة.