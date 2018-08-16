بالفيديو.. سليمان الماجد يوجه رسالة للنساء مستخدمات ” سناب شات “
وجَّه الشيخ سليمان الماجد، رسالة إلى النساء اللائي يستخدمن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ” سناب شات ” .
وقال ” الماجد ” ، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن هذه المواقع بقدر ما جاءت بخير فهي جاءت بشر كذلك، مضيفًا أن يعلمون الأضرار الموجودة فيه هذه المواقع.
وأشار إلى أنه خطر عظيم، ويجب تحصين أنفسنا وبيوتنا وأولادنا منها، مضيفًا : ” لا بد من المتابعة الرشيدة ليخفف الإنسان من الأثار الخطيرة غير الأخلاقية لهذه المواقع ” .
وأضاف أن من أضرار هذه المواقع، هو هتك الأعراض، وهتك الخصوصيات خارج البيوت وتصوير الأشخاص في أوضاع سيئة.
دهـــــر⏳[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 2 ساعتين
مـواقـع المشاكـل الإجتـماعي😐😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30745 ] نشر منذ 46 دقيقة
الحمد لله لا شات ولا شاه وتساب وصدى وبس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30745 ] نشر منذ 46 دقيقة
الحمد لله لا شات ولا شاه وتساب وصدى وبس