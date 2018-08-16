شركة الوصل ترد على أنباء رحيل ” فابيو ليما ” عن فريقه

طلال الغامدي(صدى):

أكدت شركة الوصل لكرة القدم، على عدم صحة الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن موافقة النادي على انتقال فابيو ليما.

وأشارت إلى أن اللاعب باق مع الفريق ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي كونه أحد ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى عام 2022.

كما أهابت الشركة بالجميع تحري الدقة والصدق فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي والعاملين به في هذه الفترة الهامة.

وأكدت على أن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن النادي وأخباره هو المتحدث الرسمي أو مكتب النادي الإعلامي أو رئيس مجلس الإدارة فقط.