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” غريزمان ” يعانق الذهب 3 مرات متتالية

” غريزمان ” يعانق الذهب 3 مرات متتالية
ماجد محمد(صدى):

حقق اللاعب الفرنسي ” أنطوان غريزمان ” ثلاث ألقاب متتالية، وذلك خلال فترة قصيرة، فقد عانق الذهب في ثلاث بطولات متتالية هذا العالم، وهم الدوري الأوروبي، وكأس العالم، والسوبر الأوروبي.

 

هذا وقد فاز الفرنسي ببطولة كأس العالم في يوليو الماضي بعد أن تمكن منتخب بلاده من التغلب على الفريق الأوكراني، وأيضًا حقق ” غريزمان ” لقب السوبر بعد أن فاز فريقه ” أتليتكو مدريد ” الفوز أمس على الملكي ” ريال مدريد ” بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل الكرة الذهبية

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