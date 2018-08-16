بالفيديو.. أخوين سوريين تفرقا لـ 7 سنوات وجمعهما الحج
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثر لأخوين سوريين حالت الظروف دون لقائهما بعد أن مزقت بلدهما الحرب، وأجتمعا خلال فريضة الحج على أرض مكة المكرمة.
ويوثق ” مقطع الفيديو ” المتداول الشقيقين السوريين في لحظة عناق بملابس الإحرام، في مشهد طغى عليه البكاء والحزن الذي عم من تحلقوا حولهما لمشاركتهما هذه اللحظات، وكان الأخويين أحدهما يعيشان في الأردن والآخر في سوريا.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان من جمعهم
فهد[ عدد التعليقات: 1994 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اجمع شمل المسلمين والمفترقين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52121 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,
,, التقيا في ايام مباركه على ارض مباركه بإذن الله ,,
,, بعد ان افترقا في ايام منحوسات ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1519 ] نشر منذ 17 دقيقة
يالله شعور يحرك العواطف ويهز المشاعر!!