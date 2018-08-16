بالفيديو.. أخوين سوريين تفرقا لـ 7 سنوات وجمعهما الحج

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو مؤثر لأخوين سوريين حالت الظروف دون لقائهما بعد أن مزقت بلدهما الحرب، وأجتمعا خلال فريضة الحج على أرض مكة المكرمة.

ويوثق ” مقطع الفيديو ” المتداول الشقيقين السوريين في لحظة عناق بملابس الإحرام، في مشهد طغى عليه البكاء والحزن الذي عم من تحلقوا حولهما لمشاركتهما هذه اللحظات، وكان الأخويين أحدهما يعيشان في الأردن والآخر في سوريا.