تغريم شركة لرفضها توظيف فتاة رفضت مصافحة رجل

ستوكهولم(صدى):

غرمت محكمة العمل السويدية إحدى الشركات بعد رفضها لتوظيف فتاة رفضت مصافحة رجل أثناء مقابلة عمل، حيث ألزمت الشركة بدفع حوالي 4000 دولار للفتاة.

من جهته، قال كلاس لونستيد، مسؤول الصحافة في ” مصلحة المظالم ” السويدية، إنه للمرة الأولى لدينا حكم يتعامل مع مسألة المصافحة، وينص على أنه لا يمكن فصل الموظفين بناء على الطريقة التي يلقون بها التحية.

ويذكرأن الفتاة تقدمت بطلب الحصول على وظيفة بشركة في مدينة أوبسالا، التي تقع 70 كلم شمال العاصمة ستوكهولم، لكن أثناء المقابلة رفضت مصافحة المسؤول، وقامت بدلاً من ذلك بوضع يدها على صدرها كرد للتحية.