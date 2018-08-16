الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد يعزي والد وأسرة الشهيد علامي

جازان(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وأسرة الشهيد الجندي أول طاهر بن حسن أحمد علامي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي.

وعبّر سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وأسرة الشهيد علامي من جانبهم ، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان بالنيابة لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة ‪.